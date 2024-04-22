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Паводок в Тюменской области отрезал населенные пункты от цивилизации

Четыре деревни в тюменском Абатском районе отрезаны паводком от цивилизации

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Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Большая вода размыла дороги и отрезала от цивилизации четыре населенных пункта в Абатском районе Тюменской области. Об этом заявил глава района Игорь Васильев в своем Telegram-канале.

«Паводок пришел в Абатский район, Тушнолобовкое сельское поселение. Деревни Земляная, Максимова, Водолазово уже отрезаны водой. Поток небывалой силы», — написал он.

19 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим достиг рекордных значений почти за 80 лет и продолжает расти. По его словам, специалисты и волонтеры укрепляют дамбы, отсыпают дороги и мониторят состояние гидротехнических сооружений.

До этого стало известно, что шесть населенных пунктов в Тюменской области оказались отрезаны от остальной части региона в результате весеннего паводка. В заявлении уточняется, что речь идет о деревнях Орловка и Рагозина в Ишимском районе. То же касается села Назарово в Абатском районе, деревни Малые Ярки в Казанском районе и населенных пунктов Тюлешов Бор и Жигули в Викуловском районе.

Ранее жители поселка в Пермском крае оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка.

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