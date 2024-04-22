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В мясе буйволов из Индии нашли опасные бактерии

Mash: в мясе буйволов из Индии нашли бактерии группы кишечной палочки

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Depositphotos

В мясе буйволов, импортируемом из Индии в Россию, обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, нарушения были выявлены в продукции трех индийских компаний — AL-Quresh, Maharashtra Foods Processing and Cold Storage и Al Waaf Agro Foods. В мясе этих поставщиков специалисты Роспотребнадзора нашли бактерии Citrobakter, Enterobacter и Klebsiella.

Отмечается, что в России мясо буйволов из Индии часто продают под видом говядины. Бактерии группы кишечной палочки вызывают у человека интоксикацию, диарею, боль в животе и повышенную температуру. А Klebsiella еще и снижает уровень белка в крови, что вызывает проблемы с печенью и почками.

С 19 апреля Роспотребнадзор ввел «усиленный лабораторный контроль» за продукцией трех индийских компаний.

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