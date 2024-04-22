В Москве няня коррекционного сада избивала воспитанников

В Москве родители воспитанников коррекционного детского сада обвинили няню в избиении детей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

О произошедшем в детсаду рассказала мать шестилетнего мальчика с аутизмом, женщина обнаружила на теле сына ссадины и синяки. Работники детского сада заявили, что мальчик ударился об стул. Женщина подозревает, что ее ребенка избила новая няня, которая следит за воспитанниками в ночное время, как раз после этого у мальчика появились синяки.

Родители других воспитанников также сообщили, что дети приходят из сада с синяками, они обратились с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Москве 60-летняя няня укусила четырехлетнего воспитанника. Женщина решила наглядно показать мальчику, что кусаться нельзя. Поэтому когда дошкольник баловался, укусила его в ответ. Вечером родители увидели след на руке ребенка и отвезли сына в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи диагностировали мальчику ушиб предплечья.

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