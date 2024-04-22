В Госдуму внесут проект об отзыве доступа персональных данных через сайты в интернете

Депутаты либерально-демократической партии России (ЛДПР) разработали законопроект, в котором предлагается предусмотреть обязательную возможность отзыва персональных данных через сайты в интернете, где ранее пользователи оставляли согласие на доступ к такой информации. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке сказано, что сейчас для отзыва согласия на обработку персональных данных нужно составить письмо в адрес компании, которой принадлежит сайт. Отмечается, что это затрудняет процесс отзыва согласия.

ЛДПР предлагает упростить возможность реализации права граждан на отзыв согласия на обработку персональных данных. Законопроект предусматривает необходимость закрепления в содержании согласия на обработку персональных данных указания на способ его отзыва.

22 марта правительство Российской Федерации постановило, что владельцы сайтов и сервисов организаторов распространения информации (ОРИ) должны будут хранить информацию о геолокации и способе платежа, а также по запросу предоставлять ее в органы власти, следует из постановления правительства.

Ранее юрист рассказал об опасности утечки персональных данных россиян.