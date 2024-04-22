Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесут проект об отзыве доступа персональных данных через сайты в интернете

ТАСС: в ГД внесут проект об отзыве доступа персональных данных через сайты

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутаты либерально-демократической партии России (ЛДПР) разработали законопроект, в котором предлагается предусмотреть обязательную возможность отзыва персональных данных через сайты в интернете, где ранее пользователи оставляли согласие на доступ к такой информации. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке сказано, что сейчас для отзыва согласия на обработку персональных данных нужно составить письмо в адрес компании, которой принадлежит сайт. Отмечается, что это затрудняет процесс отзыва согласия.

ЛДПР предлагает упростить возможность реализации права граждан на отзыв согласия на обработку персональных данных. Законопроект предусматривает необходимость закрепления в содержании согласия на обработку персональных данных указания на способ его отзыва.

22 марта правительство Российской Федерации постановило, что владельцы сайтов и сервисов организаторов распространения информации (ОРИ) должны будут хранить информацию о геолокации и способе платежа, а также по запросу предоставлять ее в органы власти, следует из постановления правительства.

Ранее юрист рассказал об опасности утечки персональных данных россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами