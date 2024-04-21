Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Лерчек в суд подала компания, занимавшаяся поставками ее косметики

Shot: логистическая компания подала в суд на Лерчек из-за долга в 22 млн рублей

close
100%
ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На блогера Валерию Чекалину (псевдоним – Лерчек) подали в суд из-за задолженности, связанной с транспортировкой ее косметики Letique. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Претензии к компании блогера возникли у организации, которая занималась логистическими процессами, связанными с отправкой косметики потребителям.

«По словам представителей «Темполайн», с 2019 года, когда между компаниями был заключен договор, накопились долг и неустойка за хранение, сборку и отправку», – сообщается в публикации.

Общая сумма задолженности составила 22 миллиона рублей. Судебный процесс завершился мировым соглашением, в рамках которого Чекалина должна погасить долг в пять этапов до 31 мая. Со своей стороны, «Темполайн» вернет Чекалиной оставшиеся на складе товары.

Блогер уже обращала на себя внимание правоохранителей. До этого она была фигуранткой уголовного дела. Создательница инфопродуктов выплатила около 500 млн рублей долга, штрафов и пени перед государством. Дело о неуплате налогов прекратили.

Ранее суд приостановил бракоразводный процесс Лерчек и ее мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами