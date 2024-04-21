На Лерчек в суд подала компания, занимавшаяся поставками ее косметики

На блогера Валерию Чекалину (псевдоним – Лерчек) подали в суд из-за задолженности, связанной с транспортировкой ее косметики Letique. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Претензии к компании блогера возникли у организации, которая занималась логистическими процессами, связанными с отправкой косметики потребителям.

«По словам представителей «Темполайн», с 2019 года, когда между компаниями был заключен договор, накопились долг и неустойка за хранение, сборку и отправку», – сообщается в публикации.

Общая сумма задолженности составила 22 миллиона рублей. Судебный процесс завершился мировым соглашением, в рамках которого Чекалина должна погасить долг в пять этапов до 31 мая. Со своей стороны, «Темполайн» вернет Чекалиной оставшиеся на складе товары.

Блогер уже обращала на себя внимание правоохранителей. До этого она была фигуранткой уголовного дела. Создательница инфопродуктов выплатила около 500 млн рублей долга, штрафов и пени перед государством. Дело о неуплате налогов прекратили.

Ранее суд приостановил бракоразводный процесс Лерчек и ее мужа.