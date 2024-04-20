В международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер»

В международном аэропорту Калуга ввели план «Ковер» в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По ее информации, в результате введения плана самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, сел в аэропорту Внуково. Также будет задержан вылет из международного аэропорта Калуга в Минеральные Воды.

Как заявили в пресс-службе, после снятия плана «Ковер» самолет вернется в калужскую воздушную гавань и продолжит выполнять перелеты согласно расписанию.

20 апреля губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в регионе.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили беспилотные летательные аппараты, однако из-за падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

В этот же день сообщалось, что силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.