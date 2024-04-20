Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер»

В международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за БПЛА

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

В международном аэропорту Калуга ввели план «Ковер» в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По ее информации, в результате введения плана самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, сел в аэропорту Внуково. Также будет задержан вылет из международного аэропорта Калуга в Минеральные Воды.

Как заявили в пресс-службе, после снятия плана «Ковер» самолет вернется в калужскую воздушную гавань и продолжит выполнять перелеты согласно расписанию.

20 апреля губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в регионе.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили беспилотные летательные аппараты, однако из-за падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

В этот же день сообщалось, что силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами