Мужчина пригрозил взорвать себя у консульства Ирана в Париже

Неизвестный мужчина, угрожающий себя взорвать, заперся в здании напротив консульства Ирана в Париже. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 на своей странице в социальной сети X.

Как сообщает BFMTV со ссылкой на штаб-квартиру парижской полиции, рядом с иранским консульством, расположенном на улице Френель в 16-м округе Парижа, ведется работа правоохранительных органов.

До этого стало известно, что уроженец Египта, планировавший устроить теракт в соборе Нотр-Дам-де-Пари в центре Парижа, предстанет перед французским судом. Полиция задержала 62-летнего египтянина, который, по данным ведомства, имеет связи с ИГИЛ (организация запрещена в России). Задержание состоялось еще 5 марта, через три дня подозреваемому было предъявлено обвинение, однако известно об этом стало только сейчас.

Ранее стало известно, что участника Telegram-чата с террористами из «Крокуса» вышлют из России.