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Названа причина смены ректора в Институте Пушкина

Ректора Института Пушкина уволили из-за нарушений на экзамене для мигрантов

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Институт Пушкина/VK

Ректора Института Пушкина Наталью Трухановскую сменили из-за нарушений при проведении экзаменов по русскому языку для мигрантов. Об этом Министерство образования и науки РФ сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Трухановская была уволена еще 12 апреля в соответствии с трудовым законодательством.

«Смена ректора вуза обусловлена обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что бывшего ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую не уведомляли об увольнении. Руководитель учебного заведения находится на больничном.

Также сообщалось, что ректор Трухановская снята с должности, а исполняющим обязанности назначен Никита Гусев.

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