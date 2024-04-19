Врач объяснила, какими бывают побочные эффекты от прививок

После прививки возможны такие локальные осложнения, как зуд, краснота, отечность или боль в месте введения вакцины. Среди общих проявлений могут появиться утомляемость, легкая температура и головная боль. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

В случае возникновения аллергических реакций или выраженны

Результат проверки орфографиих болевых ощущений, она посоветовала обратиться к врачу.

«Важно после вакцинации избегать интенсивной физической активности и поддерживать правильный режим сна. Также важно пить достаточное количество жидкости, чтобы уменьшить возможные головные боли и снизить температуру», — рекомендовала врач.

Она добавила, что осложнения после вакцинации редки и польза прививок в целом превышает риск возможных непредвиденных реакций.

Специалист также перечислила возможные противопоказания к вакцинации. По ее словам, таковыми могут быть иммунодефицит, беременность, острая или тяжелая форма течения какого-либо заболевания. Она подчеркнула, что только врач может оценить показания и противопоказания к прививке на основе индивидуальных особенностей пациента.

Ранее врач перечислила вакцины, которые нужны взрослым и пожилым.