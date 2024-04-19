Стоматолог рассказал, чем грозит отказ от чистки зубов

Отказ от чистки зубов может привести к их потере, а также навредить здоровью в целом. Об этом «Москве 24» рассказал главный внештатный специалист – стоматолог Депздрава столицы Игорь Золотницкий.

«Очень важно чистить зубы регулярно и не пропускать эту процедуру. Иначе налет станет плотным и самостоятельно его убрать станет уже невозможно. Кроме того, обилие налета приводит к появлению неприятного запаха изо рта, что резко снижает качество жизни человека. А при правильном уходе можно избежать или максимально снизить риск возникновения основных заболеваний, таких как кариес, гингивит, и их осложнений», — предупредил эксперт.

По его словам, если не следить за состоянием полости рта в течение нескольких месяцев, появление таких проблем почти неизбежно. Золотницкий также напомнил, что зубы нужно чистить каждый день утром перед завтраком и вечером после последнего приема пищи. Он также посоветовал дополнительно использовать ополаскиватели, нити, межзубные ершики, ирригаторы и другие приспособления для чистки зубов.

Главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов до этого рассказал «Газете.Ru», что первый шаг к тому, чтобы правильно чистить зубы, — визит к стоматологу. Это нужно для того, чтобы определить, в каком состоянии находится полость рта, уточнил он.

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