Тюнеры представили Ford F-150 Raptor с мощным мотором

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance доработало пикап Ford F-150 Raptor. Об этом сообщает пресс-служба фирмы. Машину назвали VelociRaptoR 1000 Super Truck.

Отмечается, что мощность 5,2-литрового штатного бензинового двигателя удалось повысить на 40%. Если раньше он выдавал 710 л.с., то теперь — 1043 л.с. Таких результатов удалось достичь за счет чип-тюнинга, нового нагнетателя, новой системы впуска и установки нестандартного глушителя. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,1 с.

В комплект доработок также входят бамперы VelociRaptor, фирменные колеса Hennessey с внедорожными шинами, выдвижные подножки с электроприводом, а за доплату можно получить более производительные тормоза Brembo.

До этого стало известно, что принадлежащий китайскому автоконцерну Chery бренд Exeed начал продажи нового кроссовера Era ET.

Автомобиль вышел на китайский рынок по цене от 189,8 до 319,8 тыс. юаней (2,4 млн — 4 млн руб.). Автомобиль доступен в двух вариантах — гибридном и электрическом. Базовая версия машины оснащена батареей, рассчитанной на 200 км пути на одной зарядке и выступающим в роли генератора бензиновым мотором.

Ранее сообщалось, что в Китае стартовали продажи кроссовера BYD, разработанного бывшим дизайнером Audi.