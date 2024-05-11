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Китай считает Венгрию важным партнером для противостояния США

FT: Китай считает Венгрию образцовым партнером в ЕС для противостояния с США

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Vivien Cher Benko/Reuters

Китай на фоне развития связей с Венгрией считает ее образцовым стратегическим партнером в Евросоюзе для Пекина, Будапешт вошел в «круг друзей» КНР, которые могут рассчитывать на экономическую и политическую поддержку. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Будапешт теперь стал членом того, что Си Цзиньпин называет «кругом друзей» Пекина — тех стран, которые больше всего поддерживают усилия Китая по противодействию мощи США», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на фоне углубления китайско-венгерских связей Будапешт может рассчитывать на инвестиционную, торговую и дипломатическую поддержку со стороны Пекина.

Как пишет издание, расширение отношений несет в себе геополитический посыл, а связи между Китаем и Венгрией теперь не просто «мягкие и насыщенные».

Председатель КНР Си Цзиньпин, отмечается в статье, приветствовал развитие китайско-венгерских отношений на стратегическом уровне.

10 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в 2009 году, когда он был лидером оппозиции, условился с Си Цзиньпином, занимавшим тогда пост заместителя председателя КНР, развивать и укреплять отношения между Венгрией и Китаем.

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Будапешт поздним вечером 8 мая. Сообщалось, что встреча главы КНР с президентом Шуйоком, а затем в резиденции правительства Венгрии состоится церемония подписания двухсторонних договоров.

Венгерские СМИ отметили, что китайский лидер в последний раз посещал Будапешт 15 лет назад.

Ранее Венгрия поддержала мирный план Китая по Украине.

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