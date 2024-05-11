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Умер известный американский математик и инвестор Саймонс

В возрасте 86 лет умер основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Саймонс

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Sylvain Gaboury/Contributor/Getty Images

Американский математик, инвестор, основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте его фонда.

«С большой печалью Фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почетного председателя Джеймса Харриса Саймонса», — говорится в публикации.

Уточняется, что Саймонс ушел из жизни 10 мая в Нью-Йорке.

Хедж-фонд Renaissance Technologies Саймонс основал в 1978 году. Он одним из первых в мире стал использовать количественный анализ рынка для поиска закономерностей и предсказания изменения цен. В 1994 году математик учредил фонд поддержки исследований в области науки.

9 мая сообщалось, что панамский писатель Рамон Фонсека скончался в больнице. Он был соучредителем юридической фирмы Panama Papers, разгласившей знаменитое «панамское досье», в котором рассказывалось о скрытой собственности множества нынешних и бывших мировых лидеров, знаменитостей и т.д.

До этого в возрасте 89 лет умер советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов. Во время одного из его полетов была осуществлена первая в мире стыковка с космической станцией в ручном режиме.

Ранее популярный рэпер умер на сцене от усталости.

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