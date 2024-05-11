В Екатеринбурге два человека госпитализированы после драки со стрельбой возле кафе

На юго-западе Екатеринбурга посетители кафе устроили драку со стрельбой, пострадали два человека. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел вечером 10 мая, в полицию о звуках стрельбы сообщили местные жители. По словам очевидцев, возле одного из кафе произошла драка, участники конфликта применили оружие.

На место происшествия прибыли несколько нарядов полиции и скорая помощь. Госпитализированы двое участников потасовки. По данным регионального МВД, конфликт произошел между двумя группами молодых людей, отдыхавших в кафе, личности участников драки установлены, выясняются все обстоятельства произошедшего. Информации о состоянии пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Москве задержали двух мужчин, которые подрались и устроили стрельбу у кафе. Охранник кафе, расположенного вблизи станции метро Чеховская, объяснил прибывшим на место инцидента росгвардейцам, что несколько посетителей заведения подрались на улице. В ходе потасовки один из мужчин несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета. Хулиганов передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мужчина ранил ножом жену и выстрелил в двух полицейских, которые доставили его в участок.