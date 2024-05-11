В ВСУ спрогнозировали тяжелые два месяца на поле боя

Следующие два месяца будут крайне тяжелыми для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за наступательных операций российских войск. Об этом в ходе интервью для телеканала France info заявил командир батальона ударных дронов 92-й отдельной штурмовой бригады украинских войск Юрий Федоренко.

По его словам, в настоящее время интенсивность боев в зоне конфликта продолжает возрастать. В частности, ВСУ приходится участвовать в тяжелых оборонительных сражениях за донецкий город Часов Яр.

«Следующие два месяца будут очень тяжелыми», — сказал Федоренко.

В свою очередь, журналисты обратили внимание на острую нехватку оружия и людей в рядах украинских войск. Обозреватели подчеркнули, что у ВСУ нет ресурсов для сдерживания Вооруженных сил РФ.

Телеканал рассказал о старшем сержанте 45-й артиллерийской бригады украинских войск с позывным «Фидель», который пожаловался журналистам на дефицит боеприпасов. Мужчина уточнил, что в его случае речь идет о снарядах для самоходной артиллерийской установки (САУ) производства Швеции.

«К сожалению, мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось», — подчеркнул военный.

Ранее украинские власти начали готовить население к сдаче Часова Яра.