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В Омской области подмыло земляную насыпь

В омском Усть-Ишиме люди эвакуированы из-за размытия земляной насыпи

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Главное управление МЧС России по Омской области

В Усть-Ишимском районе Омской области прошедшей ночью подмыло земляную насыпь, с одной из улиц эвакуированы жители. Об этом пресс-секретарь губернатора региона Мина Ахвердиева сообщила ТАСС.

«Земляную насыпь подмыло сегодня ночью в районе улицы Заречной. Вчера с этой улицы всех жителей эвакуировали в пункты временного размещения», - сказала Ахвердиева.

По ее словам, для сдерживания воды в Усть-Ишиме построена насыпь длиной 1,5 км и 9,5 м в высоту.

11 мая депутат Государственной думы от региона Андрей Алехин заявил, что в Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, из затопленных деревень эвакуируют жителей. Он отметил, что ситуация с паводком в регионе складывается непростая. По его словам, все началось с деревни Ашеваны.

Также в этот день сообщалось, что в поселке Токма в Иркутской области при подъеме реки Непа оказались подтоплены 16 домов и 17 приусадебных участков.

Ранее власти Орска пообещали восстановить прорвавшуюся во время паводков дамбу до наступления зимы.

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