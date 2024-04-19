Психиатр назвал побочные эффекты от использования смартфонов

Постоянное использование смартфонов оставляет след на человеческой психике и может приводить к зависимости. Злоупотребление гаджетомвызывает номофобию – боязнь расстаться со своим телефоном, а также может спровоцировать депрессию и бессонницу, рассказал психиатр Виктор Рудов Общественной Службе Новостей.

«Побочек от использования смартфонов немало – это и депрессия, и тревожность, нарушение общения и внимания, проблемы со сном и работоспособностью и даже сколиоз», – отметил эксперт, подчеркнув, что такие последствия наступают лишь при злоупотреблении гаджетами.

Чувство тревоги у человека, который на время остался без смартфона, является симптомом номофобии. Сегодня этим заболеванием страдают две трети пользователей, подчеркнул психиатр.

От цифровой зависимости нужно как можно раньше избавиться, так как в будущем она будет только усугубляться, предупредил специалист. По его словам, телефоны вызывают сильный стресс, который в будущем может перетечь в депрессию и другие заболевания. Помимо психического здоровья, сильно от злоупотребления гаджетами страдают мозг, эмпатия и либидо.

Чтобы избавиться от зависимости Рудов порекомендовал устраивать «разгрузочные дни» и прогулки без смартфона, читать бумажные книги и ходить на культурные мероприятия – в кино, театр и так далее.

«Живите так, будто смартфона у вас никогда не было. Распределите время пользования по дням. Иначе рискуете превратиться в настоящего киборга», – заключил психиатр.

Напомним, ученые также выяснили, что зависимость от смартфонов и социальных сетей может усилить чувство одиночества и социального неблагополучия.

В России ранее создали приложение для «лечения» зависимости людей от смартфонов.