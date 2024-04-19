Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психиатр назвал побочные эффекты от использования смартфонов

Психиатр Рудов: смартфоны вызывают бессонницу, номофобию и роняют либидо

close
100%
Depositphotos

Постоянное использование смартфонов оставляет след на человеческой психике и может приводить к зависимости. Злоупотребление гаджетомвызывает номофобию – боязнь расстаться со своим телефоном, а также может спровоцировать депрессию и бессонницу, рассказал психиатр Виктор Рудов Общественной Службе Новостей.

«Побочек от использования смартфонов немало – это и депрессия, и тревожность, нарушение общения и внимания, проблемы со сном и работоспособностью и даже сколиоз», – отметил эксперт, подчеркнув, что такие последствия наступают лишь при злоупотреблении гаджетами.

Чувство тревоги у человека, который на время остался без смартфона, является симптомом номофобии. Сегодня этим заболеванием страдают две трети пользователей, подчеркнул психиатр.

От цифровой зависимости нужно как можно раньше избавиться, так как в будущем она будет только усугубляться, предупредил специалист. По его словам, телефоны вызывают сильный стресс, который в будущем может перетечь в депрессию и другие заболевания. Помимо психического здоровья, сильно от злоупотребления гаджетами страдают мозг, эмпатия и либидо.

Чтобы избавиться от зависимости Рудов порекомендовал устраивать «разгрузочные дни» и прогулки без смартфона, читать бумажные книги и ходить на культурные мероприятия – в кино, театр и так далее.

«Живите так, будто смартфона у вас никогда не было. Распределите время пользования по дням. Иначе рискуете превратиться в настоящего киборга», – заключил психиатр.

Напомним, ученые также выяснили, что зависимость от смартфонов и социальных сетей может усилить чувство одиночества и социального неблагополучия.

В России ранее создали приложение для «лечения» зависимости людей от смартфонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами