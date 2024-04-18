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Врач рассказала, как избавиться от растяжек на теле

Врач Калимуллина: избавиться от растяжек на теле поможет RF-лифтинг

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Freepik.com

Убрать растяжки на теле можно с помощью микроигольчатого радиоволнового лифтинга (RF-лифтинга). Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-дерматолог, косметолог клиники Dega Елена Калимуллина. По ее словам, данный метод способен дать выраженный результат с первой процедуры.

«Метод представляет собой точечное воздействие микроигл с энергией на живот, внутреннюю или заднюю поверхность бедер, плеч, ягодиц. Это позволяет сократить кожный лоскут и немножко уплотнить кожу», — объяснила Калимуллина.

Она добавила, что преимущество процедуры в том, что после нее не требуется реабилитация.

До этого Калимуллина объяснила, как убрать послеродовые растяжки. Для этого, по ее словам, необходимо сочетание аппаратных процедур и инъекций.

Если же растяжки имеют красноту или синюшность, применяется IPL-лазер. Он ускоряет синтез коллагена, благодаря чему клетки кожи быстрее обновляются и исчезает «цветность», отметила специалист.

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина ранее рассказала, как быстро подтянуть живот к лету.

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