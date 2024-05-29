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Эксперт предупредил об удорожании зарубежных товаров из-за Alibaba

Аналитик Властопуло: отказ Alibaba от работы с РФ вызовет рост цен на 10-20%

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Александр Кряжев/РИА Новости

Цены на зарубежные товары, заказываемые в Россию, могут вырасти на 10-20% из-за решения китайской компании Alibaba прекратить отправку посылок в РФ и отказаться принимать рубли. Такой прогноз дал глава логистической компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло, Telegram-каналу Радиоточка НСН .

По его словам, в перспективе количество заказов из-за границы начнет падать. При этом на рынке появятся посредники, которые будут консолидировать покупки от частников, оплачивать их крупными суммами на Alibaba и доставлять в Россию.

«Такие закупщики будут обладать большими финансовыми возможностями. В итоге все издержки лягут на потребителей, и стоимость иностранных товаров с доставкой вырастет на 10-20%», — сказал Властопуло.

Недавно стало известно, что Alibaba перестала принимать рубли за товары и отгружать заказы в Россию. По данным «Коммерсанта», россиянам также закрыли возможность расчетов через отечественные банковские карты на платформе.

Российские торговые центры ранее пожаловались на маркетплейсы.

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