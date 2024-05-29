Памятник Пригожину установили на кладбище в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище установили памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом сообщает издание «47news» в Telegram-канале.

«На Пороховском кладбище в 11 часов 29 мая установили памятник Евгению Пригожину», — говорится в публикации.

Уточняется, что монумент официально планируется открыть 1 июня, в день рождения бизнесмена. Отмечается, что левый борт куртки скульптуры Пригожина украшен тремя звездами Героя (ему были присвоены звания Героя России, Луганской и Донецкой республик).

14 мая стало известно, что могилу основателя ЧВК «Вагнер» залили бетоном.

До этого сообщалось, что бывшая компания Пригожина ООО «Комбинат питания» закрывает филиал в Санкт-Петербурге. Бывшая компания бизнесмена «Конкорд» распродает свои фабрики-кухни.

Ранее сообщалось, что в России могут ликвидировать кинокомпанию Пригожина.