Тренер «Спартака» покинул команду

Владимир Слишкович, исполнявший обязанности главного тренера «Спартака», покинул команду по собственному желанию, сообщает пресс-служба красно-белых в Telegram-канале команды.

«Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть его на домашнем стадионе. Спасибо и удачи», — говорится в сообщении.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее стала известна трансферная цель «Спартака».