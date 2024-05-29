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Песков объяснил назначение Дюмина секретарем Госсовета

Назначение Дюмина секретарем Госсовета вместо Левитина объяснили ротацией

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что назначение помощника российского лидера Алексея Дюмина секретарем Госсовета РФ вместо советника Игоря Левитина связано с процессом ротации. Об этом он заявил журналистам.

«Игорь Левитин будет продолжать участвовать в Госсовете. Сегодня будет участвовать в мероприятии. Раньше Левитин был секретарем, это очень много функций, связанных с функционированием органа. Теперь на место Левитина пришел Дюмин», — заявил Песков.

Накануне Дюмин сообщал, что на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду, 29 мая, будут представлены предложения по разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей.

14 мая Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив его от должности тульского губернатора, которую он занимал с 2016 года.

Также Путин назначил Николая Патрушева своим помощником. 12 мая глава освободил Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

Ранее Путин объяснил, чем будет заниматься Дюмин на новой должности.

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