Названы болезни, которые можно лечить пересадкой кала

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ), или трансплантация кала, — процедура по пересадке кишечных бактерий для восстановления баланса микробиоты с целью лечения заболеваний кишечника. Однако в будущем методика может быть применена для лечения онкологических, нейродегенеративных и других заболеваний, рассказал «Газете.Ru» профессор, заведующий лаборатории экспериментальной и клинической медицины Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Виталий Морозов.

«Среди них такие, как печеночная энцефалопатия, первичный склерозирующий холангит, цирроз, гематологические заболевания, аутизм, онкология, артериальная гипертензия, множественная лекарственная устойчивость, воспалительные заболевания кишечника, синдром хронической усталости, метаболический синдром, аутоиммунные и аллергические заболевания, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, сепсис и даже СOVID-19», — рассказал Морозов.

По его словам, у ученых уже есть отечественный и зарубежный клинический опыт использования трансплантации фекальной микробиоты при многих состояниях.

«Накапливаются новые знания по регуляторному взаимодействию микробиоты кишечника с центральной нервной системой, эндокринными органами, иммунной системой, по влиянию на долголетие. Это открывает новые горизонты для создания медицинских технологий на основе коррекции кишечной микробиоты», — заключил Морозов.

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