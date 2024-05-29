В Кремле отреагировали на разрешение ВСУ бить по территории РФ польским оружием

То, что Польша не против того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ее оружие для нанесения ударов по территории РФ, было очевидно и до публичного заявления замглавы минобороны республики Цезария Томчика. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это было очевидно и до заявления [Томчика]. Мы уже неоднократно комментировали (ситуацию с ударами), в частности, недавно об этом говорил президент. Рекомендую вспомнить его слова», — сказал официальный представитель Кремля.

29 мая Томчик заявил, что Варшава разрешила использовать поставленное Украине оружие для ударов по территории России, и у Киева нет ограничений на его применение. До этого о том, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри РФ, заявлял глава польского МИД Радослав Сикорский.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявления стран — членов НАТО об ударах по территории России, заявил, что представители североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, с чем они играют.

Ранее в США вновь отказали Украине в праве бить по России западным оружием.