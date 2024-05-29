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В Кремле отреагировали на разрешение ВСУ бить по территории РФ польским оружием

Песков: разрешение Польши бить по РФ было очевидно и до заявления замглавы МО

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

То, что Польша не против того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ее оружие для нанесения ударов по территории РФ, было очевидно и до публичного заявления замглавы минобороны республики Цезария Томчика. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это было очевидно и до заявления [Томчика]. Мы уже неоднократно комментировали (ситуацию с ударами), в частности, недавно об этом говорил президент. Рекомендую вспомнить его слова», — сказал официальный представитель Кремля.

29 мая Томчик заявил, что Варшава разрешила использовать поставленное Украине оружие для ударов по территории России, и у Киева нет ограничений на его применение. До этого о том, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри РФ, заявлял глава польского МИД Радослав Сикорский.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявления стран — членов НАТО об ударах по территории России, заявил, что представители североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, с чем они играют.

Ранее в США вновь отказали Украине в праве бить по России западным оружием.

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