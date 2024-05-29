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Юрий Чернов сравнил уехавших из России артистов с кактусами и лианами

Актер Чернов заявил, что артисты-эмигранты не реализуются на чужеродной почве

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Мария Девахина/РИА Новости

Актер Юрий Чернов в беседе с aif.ru сравнил артистов-эмигрантов с растениями, которые не приживаются на чужеродной почве.

«А они там чужеродны! Понимаете, есть растения, которые растут из песка, например, кактус. У нас же в Москве кактусы не растут, здесь другая земля. Или лианы где-то в тропиках на деревьях растут — у нас же этого нет. У нас есть русские березы», — пояснил Чернов.

Он уточнил, что русскоязычные артисты будут наиболее востребованы именно в России, так как тут они обладают схожим менталитетом со своими зрителями. Чернов подчеркнул, что российские звезды за границей никому не нужны.

Недавно Юрий Чернов заподозрил деменцию у коллеги Владимира Талашко после слов артиста о необходимости отменить празднование 9 Мая. По мнению Чернова, Талашко своим поведением опошлил военный фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики», где актер играл одну из основных ролей. Артист подчеркнул, что ему неинтересна позиция коллег-русофобов.

Ранее Мусагалиев признался, что юмориста Дорохова всегда нужно держать в рамках.

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