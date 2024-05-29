Продюсер назвал особенность Эдиты Пьехи: «Только шампанское»

Продюсер Сергей Перман вспомнил, что певица Эдита Пьеха никогда не выходила на сцену без шампанского. Об этом пишет PROZvezd.

«Эдита Станиславовна — легенда. Великая женщина. Она сама шила себе костюмы. Каждый раз перед выходом на сцену я наливал ей бокал шампанского. Другие артисты пили воды, а Эдита Станиславовна — только шампанское. Без него она не выходила на сцену», — отметил Перман.

Ее внук Стас Пьеха также отмечал, что после развода родителей стал жить с бабушкой, где часто проходили крупные застолья. А иногда певица и вовсе уезжала на гастроли, оставляя внука одного в квартире. Пьеха тогда намекнул, что начал употреблять алкоголь примерно в те времена.

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