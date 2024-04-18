Врачи рассказали о страшных последствиях детокса печени

Самостоятельный детокс печени может закончиться выходом камней в желчевыводящие пути, что грозит человеку серьезными патологиями и летальным исходом, предупредила гастроэнтеролог, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова. Чистить печень от токсинов опасно, но даже если человек на это идет, он должен находиться под наблюдением врачей, подчеркнула она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Нужно не чистку печени делать, а чистку мозгов», — заявила Дианова, комментируя увлечение жителей различными детоксами.

В любом случае такую процедуру следует начинать с визита к гастроэнтерологу, который может выявить отложение избыточного жира в тканях — такое состояние наблюдается почти у 80% населения. В этом случае нужно не чистить печень, а выяснять причины проблему и корректировать питание, подчеркнула врач.

Часто проблемы с печенью связаны с патологиями желчевыводящих путей. Если человек в ходе детокса стимулирует отход желчи из печени, то они могут застрять в протоке с поджелудочной железой. По-другому это состояние называется холецистопанкреатит, и его острая форма влечет за собой летальный исход, предупредила Дианова. По этой причине чистить печень нужно строго по назначению врача и под его наблюдением, подчеркнула она.

Чистить здоровую печень не нужно — полезнее будет контролировать ее состояние с помощью питания, отметила врач.

«Если мы просто оздоровим питание, мы уже очистим печень», — заключила Дианова.

Напомним, врачи считают, что детокс-диеты и биологически активные добавки (БАДы) не помогают при очистке печени от токсинов. Вместо этого рекомендуется включить в рацион полезные продукты — яблоки, лимоны, сельдерей и различные масла.

Гастроэнтерологи ранее рассказали, к чему могут привести детокс-программы.