Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии произошло землетрясение

В Японии в проливе Бунго зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4

close
100%
Depositphotos

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Японии в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Главного метеорологического агентства страны.

Сейсмособытие произошло в 23.14 по местному времени (17.14 мск). Очаг находился на глубине 50 км.

В течение 15 минут после первого землетрясения в проливе зафиксировали еще два подземных толчка — магнитудой 5,0 и 4,3.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

До этого глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение на Тайване, которое случилось на острове в начале апреля, стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. Оно произошло 3 апреля в 7:58 по местному времени (02:58 мск) и ощущалось на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Затем там произошло еще свыше 20 повторных толчков. Землетрясение ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая.

Ранее заседание Совбеза ООН прервали из-за землетрясения около Нью-Йорка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами