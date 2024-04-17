В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Японии в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Главного метеорологического агентства страны.

Сейсмособытие произошло в 23.14 по местному времени (17.14 мск). Очаг находился на глубине 50 км.

В течение 15 минут после первого землетрясения в проливе зафиксировали еще два подземных толчка — магнитудой 5,0 и 4,3.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

До этого глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение на Тайване, которое случилось на острове в начале апреля, стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. Оно произошло 3 апреля в 7:58 по местному времени (02:58 мск) и ощущалось на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Затем там произошло еще свыше 20 повторных толчков. Землетрясение ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая.

Ранее заседание Совбеза ООН прервали из-за землетрясения около Нью-Йорка.