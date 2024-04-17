Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раменском мигрант избил фельдшера в поликлинике за отказ выдать справку

СК Подмосковья возбудил дело после нападения на фельдшера в поликлинике

close
100%
Shutterstock

В Подмосковье мужчина избил фельдшера во время приема в поликлинике, медработник отказала пациенту в выдаче справки. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Мужчина устроил дебош в поликлинике в Раменском. По данным Telegram-канала Mash, мигрант напал на беременную девушку-фельдшера, когда та отказала ему в выдаче фальшивой справки для детского сада.

После отказа мужчина несколько раз ударил медработника по голове лицу и сбежал, пострадавшую госпитализировали с обширной гематомой. По факту нападения на сотрудницу поликлиники возбуждено уголовное дело о хулиганстве, злоумышленника разыскивают.

До этого сообщалось о том, что в Калининградской области фельдшер получил травмы после того, как попытался отправить в больницу мужчину с хронической параноидальной шизофренией. Медиков вызвала жена пациента, россиянин встретил врачей на пороге квартиры и несколько раз ударил фельдшера по лицу. Специалистам удалось зафиксировать пациента и доставить его в психиатрическую больницу.

Ранее в Стерлитамаке охранник больницы вышвырнул пациента из здания и избил его на улице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами