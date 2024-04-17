В Раменском мигрант избил фельдшера в поликлинике за отказ выдать справку

В Подмосковье мужчина избил фельдшера во время приема в поликлинике, медработник отказала пациенту в выдаче справки. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Мужчина устроил дебош в поликлинике в Раменском. По данным Telegram-канала Mash, мигрант напал на беременную девушку-фельдшера, когда та отказала ему в выдаче фальшивой справки для детского сада.

После отказа мужчина несколько раз ударил медработника по голове лицу и сбежал, пострадавшую госпитализировали с обширной гематомой. По факту нападения на сотрудницу поликлиники возбуждено уголовное дело о хулиганстве, злоумышленника разыскивают.

До этого сообщалось о том, что в Калининградской области фельдшер получил травмы после того, как попытался отправить в больницу мужчину с хронической параноидальной шизофренией. Медиков вызвала жена пациента, россиянин встретил врачей на пороге квартиры и несколько раз ударил фельдшера по лицу. Специалистам удалось зафиксировать пациента и доставить его в психиатрическую больницу.

Ранее в Стерлитамаке охранник больницы вышвырнул пациента из здания и избил его на улице.