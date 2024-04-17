Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России задержали двух молодых людей, планировавших воевать за ВСУ

ФСБ задержала двух жителей Саранска, собиравшихся воевать за ВСУ против РФ

close
100%
Shutterstock

Сотрудники УФСБ России по Мордовии задержали двух 19-летних молодых людей, которые планировали воевать против ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

«Сотрудниками УФСБ РФ по Мордовии задержаны двое 19-летних жителей региона, планировавших выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против ВС РФ. По заданию куратора они осуществили фото- и видеосъемку стратегических объектов Саранска», — сказано в сообщении.

Утром 17 апреля украинский беспилотник сбили над территорией Мордовии. Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию РФ около 08:00 часов мск. Украинские войска использовали беспилотник самолетного типа.

Днем ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности граждан на Северо-Западе страны на фоне активизации диверсантов на территории РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двоих россиян за организацию диверсионного сообщества.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами