В России задержали двух молодых людей, планировавших воевать за ВСУ

Сотрудники УФСБ России по Мордовии задержали двух 19-летних молодых людей, которые планировали воевать против ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

«Сотрудниками УФСБ РФ по Мордовии задержаны двое 19-летних жителей региона, планировавших выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против ВС РФ. По заданию куратора они осуществили фото- и видеосъемку стратегических объектов Саранска», — сказано в сообщении.

Утром 17 апреля украинский беспилотник сбили над территорией Мордовии. Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию РФ около 08:00 часов мск. Украинские войска использовали беспилотник самолетного типа.

Днем ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности граждан на Северо-Западе страны на фоне активизации диверсантов на территории РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двоих россиян за организацию диверсионного сообщества.