Верховный суд отменил решение по делу физика Голубкина о госизмене

Верховный суд (ВС) России направил в апелляционную инстанцию дело профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 25 сентября 2023 отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию», — сообщили в пресс-службе.

17 апреля ВС рассматривал кассационную жалобу защиты ученого на приговор.

26 июня 2023 года Мосгорсуд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Голубкин был задержан и арестован в апреле 2021 года. Его подозревали в передаче отчетов о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Адвокат Иван Павлов (признан в РФ иностранным агентом) уточнял, что сам россиянин не занимался сбором данных для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их.

Сам ученый вину не признал. В вузе, где он преподает, заявили, что у него не было доступа к информации, которая представляет гостайну.

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