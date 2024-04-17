В РФ задержали курьера, доставившего взрывчатку для подрыва авто экс-сотрудника СБУ

Гражданина России и Молдавии задержали по подозрению в причастности к подрыву машины бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным спецслужб, мужчина получил в Литве взрывчатку, которую привез в Москву и передал украинскому агенту. Отмечается, что составляющие взрывчатки были замаскированы под средства по уходу за волосами и маникюрные инструменты. ФСБ считает, что именно эта взрывчатка использовалась для подрыва автомобиля Прозорова.

12 апреля во дворе многоэтажного жилого дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал Прозорову — он в момент взрыва находился внутри, бомба сработала, когда он завел машину. Как сообщил его помощник, экс-офицер СБУ получил ранения ног и руки, но остался жив.

16 апреля стало известно, что ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины, им оказался 41-летний россиянин, завербованный СБУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее представитель главы СБУ Василия Малюка обжаловал решение о его заочном аресте в России.