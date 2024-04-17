Арендодателя напавших на «Крокус» террористов оставили под стражей

Мосгорсуд отказал в изменении меры пресечения Алишеру Касимову, которого подозревают в помощи исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касимова Алишера Хатамовича без изменения», — говорится в сообщении.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода, их подозревают в финансировании теракта.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал, что ждет скрывающихся организаторов теракта в «Крокусе».