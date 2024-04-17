В Тверской области подросток вымогал деньги у школьника, шантажируя его интимными снимками

В городе Ржев Тверской области полиция устанавливает обстоятельства вымогательства денег у несовершеннолетнего юноши, школьника шантажировали интимными фото. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратилась жительница Ржева, женщина сообщила, что неизвестные вымогают у ее сына деньги. Выяснилось, что 16-летний подросток полтора года вел переписку с девушкой, при этом ни разу не встречался с ней лично.

В ходе общения подруга предложила школьнику обменяться интимными фотографиями. После получения снимков она начала требовать деньги с мальчика, угрожая, что разошлет фото всем его друзьям и знакомым. В течение трех месяцев старшеклассник переводил деньги на указанные счета, в общей сложности он отправил более 110 тысяч рублей.

Как установили правоохранители, переписку от имени девушки с молодым человеком вел 18-летний житель Ржева, злоумышленник намеренно создал фейковый аккаунт в социальной сети. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

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