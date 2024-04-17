Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тверской области подросток вымогал деньги у школьника, шантажируя его интимными снимками

В Тверской области подросток шантажировал юношу откровенными фото

close
100%
Pexels

В городе Ржев Тверской области полиция устанавливает обстоятельства вымогательства денег у несовершеннолетнего юноши, школьника шантажировали интимными фото. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратилась жительница Ржева, женщина сообщила, что неизвестные вымогают у ее сына деньги. Выяснилось, что 16-летний подросток полтора года вел переписку с девушкой, при этом ни разу не встречался с ней лично.

В ходе общения подруга предложила школьнику обменяться интимными фотографиями. После получения снимков она начала требовать деньги с мальчика, угрожая, что разошлет фото всем его друзьям и знакомым. В течение трех месяцев старшеклассник переводил деньги на указанные счета, в общей сложности он отправил более 110 тысяч рублей.

Как установили правоохранители, переписку от имени девушки с молодым человеком вел 18-летний житель Ржева, злоумышленник намеренно создал фейковый аккаунт в социальной сети. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

Ранее петербуржец выманивал у школьницы откровенные фотографии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами