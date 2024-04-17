Россиянин морил двух пасынков голодом и бил их электрошокером

Житель Петропавловска-Камчатского предстанет перед судом по обвинению в истязании несовершеннолетних пасынков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, 44-летний житель Петропавловска-Камчатского проживал с женщиной, которая воспитывала двух сыновей-погодок 9 и 10 лет. Отчим регулярно избивал пасынков, бил детей плеткой и электрошокером, лишал пищи, заставлял спать на полу и изнурял непосильными физическими упражнениями.

За малейшую провинность мужчина запирал мальчиков на балконе и заставлял их бить друг друга. Когда о происходящем в семье стало известно, отчима заключили под стражу, ему грозит длительный срок заключения. Уголовное дело возбудили и в отношении матери школьников.

До этого сообщалось, что в Махачкале местная жительница подозревается в истязании малолетней дочери. С января по март 2024 года женщина систематически избивала ребенка, мать била дочь металлическим предметом. Девочка получила легкие телесные повреждения, ребенка пришлось изъять из семьи. В отношении матери возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бурятии мать полтора года истязала несовершеннолетнюю дочь.