Дуров раскрыл, почему не переехал в США

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью, что изначально планировал обосноваться в США, однако передумал после того, как столкнулся с нападением уличных грабителей в Сан-Франциско. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

После отъезда из России он провел некоторое время в Германии, но не смог адаптироваться из-за избыточной бюрократии и переехал вместе с бизнесом в ОАЭ.

«Мы рассматривали Сан-Франциско как потенциальное место для нашей деятельности, так как там сосредоточены многие технологические компании», — поделился Дуров с Такером Карлсоном.

Однако его впечатление о городе и США в целом сильно пострадало после нападения грабителей на улице Сан-Франциско. «Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter. Тогда мне это казалось удачной идеей», — рассказал о деталях нападения Дуров.

Хотя он сумел отбиться от нападавших, это событие стало для него шоком. «Я много путешествую, но это был первый раз, когда на меня напали», — признался предприниматель.

Еще одной причиной отказа от переезда в США стало излишнее внимание со стороны местных спецслужб.

Поэтому выбор Дурова пал на ОАЭ из-за удобства ведения бизнеса, эффективной налоговой системы, качественной инфраструктуры, нейтральности страны и отсутствия давления со стороны властей.

Журналист Такер Карлсон, который в этом году взял интервью у президента России Владимира Путина, опубликовал новое интервью с российским предпринимателем и программистом Павлом Дуровым.

Их встреча прошла в офисе российского предпринимателя в Дубае.

В диалоге Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США. Карлсон же отметил, что в Штатах шпионаж оправдывают безопасностью.

Ранее в интернете сравнили Павла Дурова с Джейсоном Стетхэмом за «пацанские» цитаты.