Курьер «Перекрестка» стал следить за россиянкой, за неудобства она получила 200 рублей

В Екатеринбурге курьер «Перекрестка» следил за клиенткой и навязчиво предлагал ей сходить на свидание. Об этом сообщает Telegram-канал «Свет».

На днях 30-летний курьер доставил местной жительнице заказ, а затем нашел ее личные данные через клиентскую базу. Позднее выяснилось, что он живет с девушкой в одном дворе.

«Самое страшное, что он знает мой точный адрес. Сейчас я очень переживаю за свою безопасность, потому что он какой-то пришибленный и сам называет себя сталкером», — пожаловалась горожанка.

По словам пострадавшей, в службе-поддержке «Перекрестка» в качестве извинения ей дали купон на 200 рублей для следующего заказа. Когда инцидент получил огласку в СМИ, представители компании вновь вышли на связь с клиенткой и сообщили ей, что курьер был уволен после проведенной с ним профилактической беседы.

Однако в разговоре с изданием 66.ru екатеринбурженка рассказала, что ночью 15 апреля сталкер добавился к ней в друзья во «ВКонтакте» и начал знакомиться. Мужчина предложил девушке сходить в кино и стал отправлять ей пьяные голосовые сообщения.

«Я вчера боялась засыпать, так как он был пьян. По крайней мере, по его голосовым сообщениям мне так показалось. Я переживала, что он может прийти ко мне. Мне порекомендовали обращаться в полицию, если после этой ситуации он напишет мне. Это я и сделаю в таком случае, <...> если будет продолжать, так и сделаю», — поделилась планами россиянка.

Ранее сталкера, который послал жертве слепок своего пениса, отправили на год в британскую тюрьму.