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Больной шизофренией россиянин избил медика скорой помощи из-за нежелания ехать в больницу

В Гусеве больной шизофренией напал на фельдшера скорой помощи

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FotograFFF/Shutterstock

В Калининградской области фельдшер получил травмы после того, как попытался отправить в больницу мужчину с хронической параноидальной шизофренией. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в Гусеве. По словам собеседника, специалистам позвонила жена 50-летнего мужчины и сообщила, что ее супруг кричит и проявляет агрессию к близким. При этом россиянин должен был отправиться на госпитализацию, но добровольно делать этого не хотел.

Когда врач, фельдшер и санитар оказались на пороге, мужчина начал выталкивать их и оскорблять. Фельдшер заслонил собой остальных, но получил несколько ударов кулаком в лицо.

Специалистам удалось зафиксировать пациента и доставить его в психиатрическую больницу в Прибрежном.

До этого в Челябинской области пьяный пациент напал на сотрудников скорой помощи. Мужчина выбил дверь комнаты и погнался за медработниками по лестнице. По словам матери и тети мужчины, в момент произошедшего он находился в запое. До этого россиянин был дважды судим.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, какие симптомы шизофрении хуже поддаются лечению.

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