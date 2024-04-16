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В Грузии перенесли голосование по закону об иноагентах

Голосование по закону об иноагентах в парламенте Грузии перенесено на 17 апреля

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«Газета.Ru»

Голосование по законопроекту об иностранных агентах в первом чтении в парламенте Грузии перенесено на 17 апреля. Об этом сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

По его словам, регламент предполагает, что заседание должно завершиться в 21:00 (20:00 мск). Из-за того, что парламентарии не завершили дебаты по законопроекту, было принято решение продолжить обсуждение 17 апреля, а затем проголосовать.

Вечером 16 апреля сообщалось, что в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах появился спецназ МВД Грузии.

До этого митингующие устроили драку с сотрудниками полиции.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозиционеры в Грузии пообещали устроить «самую кровавую ночь века».

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