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Клиентка Wildberries швырнула ножницы в лицо сотруднице пункта выдачи

Mash: в Петербурге женщина швырнула ножницы в лицо сотруднице Wildberries

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Телеграм-канал Mash на Мойке

В Петербурге женщина швырнула ножницы в лицо сотруднице пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Рыбацком. Клиентка маркетплейса пришла в пункт выдачи заказов и долго не могла определиться, будет ли забирать заказанные товары. Сотрудница ПВЗ несколько раз уточнила у посетительницы этот момент, однако та в ответ попыталась ударить ее, а затем швырнула ей в лицо ножницы.

По словам работницы пункта выдачи, она смогла увернуться от лезвий и не пострадала. Однако после произошедшего напавшая на нее клиентка оставила отрицательный отзыв о ее работе, назвав поведение сотрудницы хамским.

До этого неодетая россиянка раскидала землю в пункте выдали Wildberries и заснула на банкетке. В компании отметили, что заказы клиентов не пострадали, а пункт выдачи продолжил работать в обычном режиме.

Ранее Wildberries захотела лишить владельцев ПВЗ с низким рейтингом еженедельных выплат.

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