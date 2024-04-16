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Уровень Урала у Оренбурга снизился до 11,3 метра

Уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 11,3 метра

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Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1128 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале.

«На 18.00 (16.00 мск) 16 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1128 см, – 3 см с 16.00; – 15 см с 8.00», – говорится в сообщении.

А мэр отметил, что опасный уровень превышен на 198 см. Также отмечается, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 806 см.

До этого глава МЧС России Александр Куренков сказал, что подготовка руководства и экстренных служб Курганской области к надвигающимся паводкам является качественной.

16 апреля в Томске установили баннер со словами «Я крепкий, я выдержу!». Как сообщается, это «близкая к мэрии инициатива», связанная с паводком.

Ранее в Казахстане из-за паводков ввели режим жесткой экономии государственных средств.

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