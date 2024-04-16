Казахстан ввел режим жесткой экономии государственных средств

В Казахстане введен режим экономии государственных средств, чтобы направить их гражданам, которые пострадали во время паводков. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, слова которого передает его пресс-служба.

«Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что людям, которые потеряли жилье или нуждаются в ремонте, будут выделены дополнительные средства.

9 апреля президент России Владимир Путин в рамках телефонного разговора с Токаевым обсудил паводки в приграничных регионах двух государств. Стороны договорились активнее сотрудничать в области устранения затоплений, вести совместный мониторинг и прогнозирование обстановки, совместно реагировать на вызовы.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Наводнения настигли и Курганскую область. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в МЧС назвали нынешнее половодье самым масштабным за последние десятилетия.