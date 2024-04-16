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В МВД заявили, что будут защищать репутацию сотрудников на фоне слухов об избиении

МВД: полиция будет защищать репутацию сотрудников на фоне слухов об избиении

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Алексей Майшев/РИА Новости

Полиция Санкт-Петербурга будет защищать репутацию своих сотрудников после информации об их противоправных действиях. Об этом заявили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Там отмечают, что члены запрещенной партии национал-большевиков провели пикеты у здания миграционного управления МВД. Двух человек доставили в отдел.

Позже полицейские провели «процессуальные действия» в доме у знакомого одного из задержанных. По данным правоохранителей, он был допрошен и отпущен без доставления в отдел, никаких жалоб от него якобы не было.

16 апреля глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции, предположительно избивших участника СВО, члена незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Леонида Лепешкина.

До этого сообщалось, что в Петербурге 11 апреля нацболы, поддерживающие СВО, устроили акцию против нелегальной миграции возле управления МВД на ул. Кирочной.

Ранее мужчина избил ребенка, принесшего пластиковый нож на детскую площадку.

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