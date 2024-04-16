Московской пенсионерке дали условный срок за поджог будки на выборах президента

В Москве 70-летней пенсионерке дали условный срок за поджог будки для голосования на выборах президента. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, Люблинский суд Москвы приговорил пожилую женщину к полутора годам лишения свободы условно. Пенсионерка в своем последнем слове отметила, что была уверена, что действует в рамках закона.

Мошенники связались с пожилой россиянкой за неделю до первого дня голосования на выборах президента России, сообщает Shot. Злоумышленники внушили пенсионерке, что оказывая им содействие, она сможет спасти выборы главы государства.

Пожилая женщина не поняла, что имеет дело с аферистами, и в результате по их инструкциям подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. Свою вину пожилая россиянка полностью признала, отмечает Telegram-канал.

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