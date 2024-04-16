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В Дагестане мать истязала четырехлетнюю дочь

В Дагестане мать три месяца истязала четырехлетнюю дочь

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В Махачкале местная жительница подозревается в истязании малолетней дочери, девочку пришлось изъять из семьи. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Дагестан.

В Ленинском районе Махачкалы следователи возбудили уголовное дело по факту истязания малолетней девочки. По данным следствия, над ребенком издевалась мать.

С января по март 2024 года женщина систематически избивала ребенка, мать била дочь металлическим предметом. Девочка получила легкие телесные повреждения, ребенка пришлось изъять из семьи.

До этого сообщалось, что в Бурятии мать полтора года истязала несовершеннолетнюю дочь. 43-летняя жительница Советского района Улан-Удэ в течение полутора лет издевалась надо собственной дочерью. Мать систематические избивала девочку за мелкие провинности, угрожала ребенку насилием и оскорбляла нецензурной бранью. Школьница сама обратилась в полицию, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, оно передано в суд для рассмотрения.

Ранее в Петербурге девочка попала в реанимацию со следами от укусов после истязания матерью.

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