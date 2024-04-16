В Удмуртии педофила отправят на принудительное лечение

Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя, который совершил преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия 42-летний житель Ижевска почти год домогался несовершеннолетних. Мужчина изнасиловал двух девочек, которые в силу возраста и психического расстройства находились в беспомощном состоянии.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Экспертиза установила, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием. Кроме того, у него диагностировано расстройство сексуального предпочтения — педофилия. Все это, по заключению медиков, лишает его возможности осознавать характер и опасность своих действий.

Прокуратура республики утвердила постановление о направлении уголовного дела в Верховный Суд для направления мужчины на принудительное лечение. Сейчас обвиняемый находится в психиатрической клинике.

Ранее в Карелии осудили двух мужчин, которые напоили и изнасиловали 15-летнюю девочку.