Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, когда нужно просить повышения зарплаты

HR-специалист Лоикова: перед просьбой о прибавке нужно оценить ситуацию в компании

close
100%
Depositphotos

Желающим попросить о прибавке к зарплате работникам нужно в первую очередь оценить ситуацию в компании и ближайшие перспективы. Если в целом все стабильно и дела идут в гору, вероятность того, что руководство согласится на повышение зарплаты, растет, отметила HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова в беседе с телеканалом «360».

Если организация находится не в лучшей фазе, наблюдаются задержки зарплат и прочие проблемы, то просьба о прибавке останется без ответа, предупреждает Лоикова.

«Очень важно делать это в определенные периоды, осознавая, принимая положение компании на рынке, понимая специфику сегмента, потому что есть сегменты застоя», — подчеркнула эксперт.

Также работнику перед разговором начальством нужно продумать, как он обоснует свою просьбу. Свои достижения и результаты работы следует представлять четко и желательно в цифрах, отметила Лоикова. Также нужно привести примеры зарплат по рынку и продемонстрировать руководству свою нужность компании.

«Аргументированный разговор успешен на 90% в том случае, если вы к нему подготовились», — заключила специалист.

Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что 64% россиян не просят у начальства прибавку к зарплате, потому что уверены, что все равно ее не получат. Еще 12% признались, что стесняются просить об этом, хотя и мечтают о прибавке.

Ранее россиянам перечислили шаги для увеличения зарплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами