Россиянам объяснили, когда нужно просить повышения зарплаты

Желающим попросить о прибавке к зарплате работникам нужно в первую очередь оценить ситуацию в компании и ближайшие перспективы. Если в целом все стабильно и дела идут в гору, вероятность того, что руководство согласится на повышение зарплаты, растет, отметила HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова в беседе с телеканалом «360».

Если организация находится не в лучшей фазе, наблюдаются задержки зарплат и прочие проблемы, то просьба о прибавке останется без ответа, предупреждает Лоикова.

«Очень важно делать это в определенные периоды, осознавая, принимая положение компании на рынке, понимая специфику сегмента, потому что есть сегменты застоя», — подчеркнула эксперт.

Также работнику перед разговором начальством нужно продумать, как он обоснует свою просьбу. Свои достижения и результаты работы следует представлять четко и желательно в цифрах, отметила Лоикова. Также нужно привести примеры зарплат по рынку и продемонстрировать руководству свою нужность компании.

«Аргументированный разговор успешен на 90% в том случае, если вы к нему подготовились», — заключила специалист.

Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что 64% россиян не просят у начальства прибавку к зарплате, потому что уверены, что все равно ее не получат. Еще 12% признались, что стесняются просить об этом, хотя и мечтают о прибавке.

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