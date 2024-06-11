Американские ветераны сгорели бы от стыда из-за антироссийских комментариев главы Белого дома Джо Байдена на торжественных мероприятиях в рамках годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом заявил отставной полковник морской пехоты США Дональд Вандергрифф, которого цитирует РИА Новости.

«Ветеранам было бы стыдно за то, что делает сегодня Байден», — сказал он.

По словам отставного полковника, подобные высказывания Байдена — вовсе не дань мужеству ветеранов, а унижение и насмешка над ними из-за политических амбиций. По словам Вандергриффа, то, что сказал Байден, «ужасно», исторически ошибочно и сделано в целях «чисто политической пропаганды».

Отставной военный подчеркнул, что Байден вместо того, чтобы посвятить свою речь ветеранам, которые сражался за освобождение Европы от нацистов, сделал ее предвыборной.

До этого во Франции призвали не забывать роль России в победе над нацистской Германией.

Ранее сообщалось, что Зеленский ждет «высадку на Украине», подобную высадке в Нормандии.