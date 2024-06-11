Выяснились подробности экстренной посадки самолета на трассу в Мурманской области

Самолет Cessna-182 RA-0826G, севший на трассу в Мурманской области, уже побывал ранее в чрезвычайных происшествиях. Об этом сообщает издание 47news.

Сообщается, что инцидент с этим самолетом произошел уже второй раз за две недели.

«Днем 31 мая при заходе на посадку во время пробега по взлетно-посадочной полосе аэропорта Мурманск у этого же борта RA-0826G нарушилась целостность покрышки задней стойки. Северо-Западная прокуратура сообщала, что самолет совершал плановый полет по обеспечению безопасности лесов в пожароопасный период», — сообщает издание.

До этого пресс-служба Росавиации сообщила, что в Мурманской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на автодорогу.

В результате инцидента пилот и два пассажира не пострадали. Оператором самолета является авиационная компания «Лаггар». Причиной экстренной посадки самолета стал отказ техники.

Ранее лось помешал посадке самолета в аэропорту Мурманска.