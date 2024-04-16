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На Урале неадекват с лопатой напал на игравших во дворе детей

Челябинец с лопатой набросился на детей и пытался схватить одного из них

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Телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Челябинске мужчина, «вооруженный» лопатой и краской, напал на детей, игравших во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент, по словам местных жителей, произошел в Советском районе, у дома на улице Контейнерной. Мать ребенка, игравшего в прятки во дворе, рассказала, что в какой-то момент на ее дочь и других школьников из кустов выбежал неадекватный мужчина.

«Со словами «девочки, я за вами», он пытался схватить мою дочь. На крики ребенка выбежали соседи», — рассказала челябинка.

Жители дома вызвали полицию и удерживали мужчину до ее приезда. Правоохранители забрали в отделение, мать испугавшейся девочки написала на него заявление. О мотивах злоумышленника не сообщается.

Ранее в Уфе бездомный приставал к 11-летней школьнице в подъезде, а затем напал на женщину.

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